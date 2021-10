Movimiento de Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)

El 23 de enero en el corregimiento de la Liberia , municipio de Jamundí –Departamento del Valle del Cauca, se reunieron en Asamblea más de 100 personas de las comunidades campesinas, indígenas y Afro-descendientes pertenecientes a la Coordinadora Nacional del movimiento COCCAM, ( Campesinos Cultivadores de coca , Amapola y Marihuana) para debatir sobre el contexto de los cultivadores y la participación sobre la erradicación y la sustitución de cultivos de uso ilícito pactado en el Acuerdo Final de la mesa de la Habana entre el gobierno y las FARC, punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. En esta reunión del 23 de enero se generaron temas transversales sobre los territorios en los siguientes puntos: (ver gráfico)

1 El lanzamiento del Movimiento Cocalero, Amapola y Marihuana, el día 28 de enero en la ciudad de Popayán, con presencia territorial de 22 departamentos, pertenecientes a diversos municipios donde se halla la población campesina, indígena, afro-descendiente cultivadores y recolectores de hoja de coca, amapola y marihuana.

Estado: Política del Gobierno----- Acuerdo Punto 4 Movimiento FARC-EP Erradicación de Cultivos y uso ilícitos Territorio COCCAM Espacios Implementación Comunidad Intercultural Los acuerdos por parte del gobierno. Identidad Campesina Cumplimiento punto 4 Identidad Indígena Identidad Afro Coordinadora Nacional Cultivadores de Hoja de Coca, Marihuana y Amapola Antecedentes recientes Año 2013: Encuentro Nacional de Cultivadores Año 2015: Constituyente de Cultivadores de Plantas Declaradas Ilícitas Año 2016 : Reunión de líderes para seguir la ruta de la CCOCAM Año 2017 : Presencia y Movilización de la CCOCAM 28 Enero -Popayán Enfoque Territorial Propuestas de Erradicación bajo la base Comité veredales PROCESO DE IDENTIDAD TERRITORIAL Economía alternativa Comité Regional Unidades Productivas Delegados Nacionales Aun sin implementar el punto 4. Proceso gradual de la CCOCAM Fortalecimiento de la CCOCAM Gráfica: María Fernanda Quintero

2 La constitución de la Comunidad Inter-cultural, la cual obedeció a un cambio de noción inter-étnica por un concepto de interculturalidad, comprendiendo las comunidades: campesinas, indígenas y afro-descendientes. Esta modificación genera factores incluyentes territoriales, contemplados mediante el acuerdo de Paz, el punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

3 La conformación del censo de población en los territorios cocaleros para viabilizar con la comunidad, la erradicación de cultivos bajo la programación de unidades agrarias que se reviertan hacia los planes de vida de las comunidades interculturales.

4 La importancia en curso de las Zonas de implementación para poder iniciar el punto 1 reforma integral y agraria, y el 4 punto: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, para cumplir con lo acordado en la firma del proceso de Paz.

Cumplimiento y Seguridad de los Acuerdos: la comunidad Intercultural, miembros de la CCOCAM

El presidente Juan Manuel Santos y sus instituciones deben dar continuidad y celeridad a los acuerdos de Paz en forma seria y a la implementación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización ZVTN,- se preguntan muchos- ¿Sí este es el inicio de la implementación en este proceso de Paz ? ¿Cómo será la implementación de los puntos acordados, entre ellos el punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas? El proceso de Paz no arranca en su verdadera forma, es una verdad a medias que brilla por encima como el nenúfar: flor bella por fuera, pero que se alimenta de aguas detenidas hasta que se pudren. Una verdad pegada como espumajo, donde se identifica un cúmulo de aplazamientos y acciones paquidérmicas. En el proceso de Paz, Juan Manuel Santos y sus instituciones han dado una gran resonancia internacional, muchos aplausos, fotografías, eventos diplomáticos, idas y venidas pero de la realidad nada; eso sí como dijo alguien: ¿Será una post-verdad, es decir una verdad que tiene más de mentira que argumentos reales? No se sabe si estamos ante el comienzo de un insulto o un atropello histórico por parte del Estado de Juan Manuel Santos y sus instituciones.

Es necesario que las instituciones del gobierno de Juan Manuel Santos pongan la cara con seriedad ante los acuerdos, es hora de dejar tanta fotografía mediática, post-alianzas electoreras, encuentros dulzones como noviazgo en primavera y vamos al grueso del tema: implementar el acuerdo y cumplir. Aquí entra la COCCAM:

1 Cumplimiento por parte del gobierno: para que se implemente el punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, este punto para que sea efectivo es imprescindible que vaya de la mano el punto 1: reforma integral y agraria, tema relevante hacia las iniciativas con respecto a los reclamos de la comunidad intercultural. La COCCAM, exige en sus diversos espacios geográficos, donde habitan las comunidades un requerimiento por parte del estado; la atención de cada trayectoria cultural y el sentido de identidad bajo los planes de vida de la población que pertenecen a la COCCAM: proyectos que versen sobre la salud, la educación, la cultura, la economía local, el medioambiente, la seguridad alimentaria , los proyectos productivos, proyectos nunca vistos en esto territorios donde la comunidad se ha visto forzadamente a sembrar la hoja de coca, la amapola y la marihuana ante el hambre y la extrema pobreza, las cuales no son un fenómeno cultural, es el resultado del abandono de un estado, en la implementación de monopolios transnacionalistas, de sectores económicos, demanda de una economía emergente, bajo el aire de familias y políticos que someten a miles de ciudadanos a la más ignominiosa barbarie a ser sembradores y recolectores de la CAM ( coca, amapola y marihuana), situándolos en una pobreza y abandono, esta comunidad intercultural no son narcotraficantes, son pobladores abandonados por una política de Estado en Colombia. Los territorios geográficos de la COCCAM, exigen ante el gobierno espacios multi-escalares de cumplimento de los puntos acordados y no es erradicar de manera forzada, sino que el estado cumpla con los planes de vida pactados y de manera incluyente y concertada bajo el acuerdo de Paz con las FARC-EP.

2 Resistencia territorial: se construye una gran resistencia organizativa y colectiva por parte de la COCCAM: Coordinadora Nacional de los cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana, fortaleciéndose cada día, mientras el gobierno no cumpla con lo pactado. El 28 de enero en Popayán, será un gran acontecimiento histórico en Colombia para los cultivadores y recolectores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana. El Estado debe priorizar el punto 1, para que se genere el punto 4 pactado en el acuerdo, en invertir en los territorios de producción de hoja de coca amapola y marihuana.[1] La comunidad viabiliza un NO a la erradicación forzosa, mientras no exista el diseño y el desarrollo de proyectos productivos contemplados en el acuerdo de paz y legitimados por la comunidad intercultural: campesinos, indígenas y afros. El gobierno debe respetar los derechos de los productores y recolectores de la COCCAM y priorizar los proyectos productivos alternativos. El tema de la agresión hacia la COCCAM se deja evidenciar en las declaraciones del señor Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, quien irresponsablemente trata a los cultivadores de narcotraficantes,[2] estigmatizando la organización gremial COCCAM. El estado colombiano debe cumplirle a los campesinos, pero no a través de una erradicación, ni implementar el uso del glifosato, el cual es un herbicida tóxico y nocivo para la salud teniendo consecuencias graves en la piel y órganos internos del cuerpo, todo bajo las redes económicas de la transnacional norteamericana MONSANTO, quien es la que suministra el glifosato. El trayecto requerido es viabilizar una política pública de estado a través de los proyectos productivos que requieren las comunidades, pero esto no debe volverse bajo un retoricismo vulgar como lo que propone el señor Eduardo Díaz que de manera tendenciosa, temeraria y amenazante ubica el problema y lo focaliza institucionalmente bajo una sola mano: la brevedad del estado- erradicar forzadamente- desconociendo las voces organizadas de la COCCAM en los territorios.

3. Desmantelamiento de las fuerzas paramilitares de manera seria y responsable como parte del gobierno de Juan Manuel Santos - los paramilitares se están expandiendo en las vertientes de los territorios, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Clan Usuga obliga a pensar sobre la seguridad de los territorios de la COCCAM, en donde el gobierno se comprometa a desestructurar a los paramilitares e implique una ruta sobre la protección de la vida de las comunidades y la seguridad territorial en los municipios.[3]

Conclusiones

Es imprescindible que el presidente no de más vueltas de imágenes fotográficas y sea serio, responsable con la implementación del proceso de Paz. El tema de la Paz no es un trofeo con la insurgencia, ni de fotografías mediáticas. La Paz es un reconocimiento y respeto de diálogo entre las partes, es el valor humano, la confianza, una esperanza en acción que aspira una sociedad. No hay que despreciar la vida del otro en su más justa y efectiva reivindicación a ser libre, a vivir bien y en tranquilidad. Que Juan Manuel Santos acelere la implementación de lo acordado y no asuma el premio noble de paz como trofeo de cancha, que se concientice del premio que tanto lo trabajó y que la Paz antes de salir del escenario de su mandato sea efectiva, para que no pase la historia como uno de los más grandes leguleyos y traidores en Colombia - Me pregunto: -¿ Será que el proceso de Paz, deambula como una pluma en la atmósfera de lo inanimado ? – ¿¡Usted qué cree señor lector ¡?